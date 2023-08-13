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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalar: Kırmızı karttan sonra korktuğum oldu!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından konuştu. İşte Kartal'ın sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 00:29 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 00:41
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalar: Kırmızı karttan sonra korktuğum oldu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında evinde Gaziantep FK'yı Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek, lige 3 puanla başladı.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN O SÖZLERİ:

Aslında iyi hazırlanmıştık. Erken gelen gollerle, taraftarımızın müthiş desteğiyle güzel başladık. Kırmızı karttan sonra korktuğum oldu, 'Nasıl olsa rakip 10 kişi derken' oyun konsantrasyonunu kaybedip gol yedik. Takım, oynayacağımız futbolu ortaya koyamadı. Pas yapan, sabırlı oynayan anlayışımız varken panik yaparak istediğimiz oyunu oynayamadık.

10 kişi kalan takımlara karşı oynamak zordur. Bu akşam onlardan bir tanesi oldu. Penaltı var kaçan, goller var kaçan... Bunları konuşmacayaktık belki. İstediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. 3 puan için mutlu olduk. 3 puanla evimizden ayrılıyoruz. Bu bize çok önemli bir ders oldu. Türkiye Ligi'nin ne kadar sert olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu referansı değerlendirip yolumuza devam edeceğiz.

Transferle ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz süreci yönetiyor. Bu konuyla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz.

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