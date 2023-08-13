Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Gaziantep FK maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

Gazi şehrimiz Gaziantep'e ve Gaziantep camiasına yaşadığımız büyük felaketten ötürü bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah bir daha böyle büyük felaketler yaşattırmasın inşallah.

İlk lig maçımıza çıkıyoruz. Bugün de birkaç oyuncuyu rotasyon yaparak, Gaziantepspor FK'ya iyi bir şekilde hazırlandık. İyi futbol oynayıp, taraftarımızı mutlu edip buradan 3 puanla ayrılmak istiyoruz.