Fenerbahçe'de Dzeko'dan Gaziantep FK maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Edin Dzeko'nun kaydettiği gollerle 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası Kanarya'da Edin Dzeko açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

İlk 20 dakikaya baktığımızda oyun bizim için iyi gidiyordu, 2 gol atmıştık, oyunu kontrol ediyorduk ama kırmızı karttan sonra her şey değişti bizim için. Rakip eksik kalınca işlerin kolay olacağını düşündük ve gol aramak yerine topla daha fazla oynamaya başladık. Bunu yapınca da rakipten gol yedik. Ondan sonra maç değişti. Rakibimiz bizi bekledi. Bizim de savaşmamız gerekti. Memnun edici olan 3 puanı almamızdı.

Umarım Cengiz bana çok gol attırır. Şaka bir yana hem Cengiz hem Fred'in katılmasından çok mutluyum. İkisi de çok iyi oyuncu. Bizim daha iyi olmamız için yardım edecekler. Bugünkü maç da bizim için bir ders oldu. Maçın bittiğini düşünmüştük ama öyle olmadı. Bu yüzden futbolu çok seviyoruz, her an yüzde yüzü vermeniz gerekiyor.