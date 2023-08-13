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FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, gündemine Milan forması giyen Rade Krunic'i almıştı. Yıldız ismin transferinin gerçekleşmeme nedeni belli oldu. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 14:45
FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

Fenerbahçe, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic'le her konuda anlaşmış, İtalyan ekibini de ikna aşamasına gelmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

Ancak Milano temsilcisinin teknik direktörü Stefano Pioli, ilk andan itibaren bu transfere karşı çıkmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Krunic'le görüştü ve takımda kalması yönünde ikna etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

29 yaşındaki Boşnak orta saha 2019'dan bu yana Milan'da forma giyiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

Yıldız ismin Milano temsilcisi ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

RADE KRUNIC KİMDİR?

7 Ekim 1993 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Foca'da başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

2014 yılında Donji Srem'den Hellas Verona'ya transfer oldu. 2019'da ise Milan'ın yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

Orta sahanın merkezinde görev alan Krunic, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

Yıldız futbolcu, Bosna Hersek Milli Takımı'yla çıktığı 29 karşılaşmada 4 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

Krunic'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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