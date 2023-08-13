FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

Fenerbahçe, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic'le her konuda anlaşmış, İtalyan ekibini de ikna aşamasına gelmişti.
Fenerbahçe, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic'le her konuda anlaşmış, İtalyan ekibini de ikna aşamasına gelmişti.
Ancak Milano temsilcisinin teknik direktörü Stefano Pioli, ilk andan itibaren bu transfere karşı çıkmıştı.
Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Krunic'le görüştü ve takımda kalması yönünde ikna etti.
29 yaşındaki Boşnak orta saha 2019'dan bu yana Milan'da forma giyiyor.
Yıldız ismin Milano temsilcisi ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
RADE KRUNIC KİMDİR?
7 Ekim 1993 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Foca'da başladı.
2014 yılında Donji Srem'den Hellas Verona'ya transfer oldu. 2019'da ise Milan'ın yolunu tuttu.
Orta sahanın merkezinde görev alan Krunic, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Yıldız futbolcu, Bosna Hersek Milli Takımı'yla çıktığı 29 karşılaşmada 4 gole imzasını attı.
Krunic'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...