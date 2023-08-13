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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da kriz! İsmail Kartal teselli etti

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe transferde hücum hattına önemli isimleri takviye etti. Sarı-lacivertlilerde yedek kalan yıldız futbolcuyu teknik direktör İsmail Kartal teselli etti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 10:00
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da kriz! İsmail Kartal teselli etti

Transfer döneminde hücum hattına önemli isimleri takviye eden Fenerbahçe'de Michy Batshuayi krizi baş gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da kriz! İsmail Kartal teselli etti

Yedek kalmaktan rahatsız olan Belçikalı yıldız, teknik direktör İsmail Kartal'a da şikayetini dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da kriz! İsmail Kartal teselli etti

Kartal ise; "Sen bizim için çok değerlisin" diyerek teselli etmeye çalıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da kriz! İsmail Kartal teselli etti

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 3 karşılaşmada görev alırken rakip fileleri 2 kez sarstı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da kriz! İsmail Kartal teselli etti

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?

2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da kriz! İsmail Kartal teselli etti

Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da kriz! İsmail Kartal teselli etti

Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da kriz! İsmail Kartal teselli etti

Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da kriz! İsmail Kartal teselli etti

29 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da kriz! İsmail Kartal teselli etti

Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da kriz! İsmail Kartal teselli etti

Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 51 karşılaşmada 27 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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