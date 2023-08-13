FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da kriz! İsmail Kartal teselli etti

Transfer döneminde hücum hattına önemli isimleri takviye eden Fenerbahçe'de Michy Batshuayi krizi baş gösterdi.
Transfer döneminde hücum hattına önemli isimleri takviye eden Fenerbahçe'de Michy Batshuayi krizi baş gösterdi.
Yedek kalmaktan rahatsız olan Belçikalı yıldız, teknik direktör İsmail Kartal'a da şikayetini dile getirdi.
Kartal ise; "Sen bizim için çok değerlisin" diyerek teselli etmeye çalıştı.
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 3 karşılaşmada görev alırken rakip fileleri 2 kez sarstı.
MICHY BATSHUAYI KİMDİR?
2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.
Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi.
Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.
29 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.
Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 51 karşılaşmada 27 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...