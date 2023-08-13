FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko attığı gollerle tarihe geçti!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlarken sarı-lacivertlilerde yeni transferler karşılaşmaya damga vurdu.

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı, Edin Dzeko, Ryan Kent, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı. Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir ise yedek bekledi.

Kanarya'nın yeni golcüsü Edin Dzeko, henüz 3. dakikada ağları havalandırdı. Boşnak golcü 18. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

Yeni transferlerden Dusan Tadic ilk golün, Sebastian Szymanski ise 2. golün asistini yaptı.

DZEKO'DAN TARİHE GEÇEN GOLLER!

Öte yandan 37 yaşındaki Edin Dzeko, attığı gollerle tarihe geçmeyi başardı.

Boşnak golcü, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu unvanının sahibi oldu.