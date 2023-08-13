Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko attığı gollerle tarihe geçti!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko attığı gollerle tarihe geçti!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği maçta Edin Dzeko fırtınası esiyor. Boşnak golcü, attığı 2 golle sarı-lacivertlilerin tarihine geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 23:00 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 23:11
FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko attığı gollerle tarihe geçti!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlarken sarı-lacivertlilerde yeni transferler karşılaşmaya damga vurdu.

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı, Edin Dzeko, Ryan Kent, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı. Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir ise yedek bekledi.

Kanarya'nın yeni golcüsü Edin Dzeko, henüz 3. dakikada ağları havalandırdı. Boşnak golcü 18. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

Yeni transferlerden Dusan Tadic ilk golün, Sebastian Szymanski ise 2. golün asistini yaptı.

DZEKO'DAN TARİHE GEÇEN GOLLER!

Öte yandan 37 yaşındaki Edin Dzeko, attığı gollerle tarihe geçmeyi başardı.

Boşnak golcü, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu unvanının sahibi oldu.

DİĞER
Son dakika haberi: Ve Beşiktaş Anderson Talisca'yı getiriyor! Rekor bedelle Süper Lig'e geliyor...
Yazan, yöneten, oynayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan! Atila Aydıner yad ederek paylaştı: Reis ile o zamanlar gençtik tiyatro sahnelerinin tozunu attırırdık
Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş eleştiri! "O hatayı yaparsan..."
Önce penaltı sonra iptal! VAR sonrası karar değişti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı CANLI
İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
İstanbul namaz vakitleri 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır! Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır! 23:18
İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon 23:10
F.Bahçe'de Dzeko fırtınası! Tarihe geçti F.Bahçe'de Dzeko fırtınası! Tarihe geçti 23:00
Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş eleştiri! "O hatayı yaparsan..." Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş eleştiri! "O hatayı yaparsan..." 22:58
Önce penaltı sonra iptal! VAR sonrası karar değişti Önce penaltı sonra iptal! VAR sonrası karar değişti 22:44
12 Dev Adam'dan Bulgaristan'a büyük fark! 12 Dev Adam'dan Bulgaristan'a büyük fark! 22:24
Daha Eski
F.Bahçe - Gaziantep Fk maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon F.Bahçe - Gaziantep Fk maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon 22:21
Fenerbahçe'de Osayi şoku! Fenerbahçe'de Osayi şoku! 22:20
Cengiz Ünder ve Fred Kadıköy'de! Cengiz Ünder ve Fred Kadıköy'de! 21:48
Erzurum ile Bandırma yenişemedi! Erzurum ile Bandırma yenişemedi! 21:27
Fenerbahçeli taraftarlardan Gaziantep FK'ya destek Fenerbahçeli taraftarlardan Gaziantep FK'ya destek 21:18
Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivas'ta kazanan çıkmadı! 21:15