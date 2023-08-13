Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Anthony Martial sürprizi! Bedava gelecek

FENERBAHÇE HABERLERİ - Anthony Martial sürprizi! Bedava gelecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi. Manchester United forması giyen Fransız futbolcu Anthony Martial'in transferi için yetkili isim olan Erkan Sulejmani, oyuncuyu sarı-lacivertlilere teklif etti. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 12:30
FENERBAHÇE HABERLERİ - Anthony Martial sürprizi! Bedava gelecek

Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Sağ kanadını yıldız bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Anthony Martial sürprizi! Bedava gelecek

Sarı-lacivertliler, Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Anthony Martial için harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Anthony Martial sürprizi! Bedava gelecek

Takvim'in aktardığı bilgilere göre gelecek sezon İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester United'la sözleşmesi sona erecek kanat-forvet Anthony Martial, Fenerbahçe'ye teklif edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Anthony Martial sürprizi! Bedava gelecek

Transferi için yetkili isim Erkan Sulejmani, oyuncuyu bonservis ücreti olmadan getirebileceğini F.Bahçe cephesine iletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Anthony Martial sürprizi! Bedava gelecek

Fenerbahçe Fransız yıldız Anthony Martial'i değerlendirmeye alabileceğini oyuncu cephesine bildirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Anthony Martial sürprizi! Bedava gelecek

Manchester United'dan yıllık 7 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'den maaş dışında imza parası da talep ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Anthony Martial sürprizi! Bedava gelecek

Martial, sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Anthony Martial sürprizi! Bedava gelecek

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör İsmail Kartal'ın da onayını aldıktan sonra Manchester United kulübü ile kısa süre içerisinde görüşmelere başlayabileceği gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Anthony Martial sürprizi! Bedava gelecek

Yıldız oyuncu, 30 kez Fransa Milli Takımı'nda forma giydi.

DİĞER
'Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı şimdi 23 yaşında! Güzelliğiyle dudak uçuklattı
AK Parti 22 yaşında! Başkan Erdoğan liderliğinde kaybettiği seçim yok: Her seçimden birinci parti olarak çıktı
Kanarya'da kriz! Yıldız ismi Kartal teselli etti
Beşiktaş'ın önerdiği rakam ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya'da kriz! Yıldız ismi Kartal teselli etti
Ezeli rakipler o yıldız için karşı karşıya!
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal sezona galibiyetle başlamak istiyor! Kartal sezona galibiyetle başlamak istiyor! 13:08
F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Bedava gelecek F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Bedava gelecek 12:30
Süleyman Seba vefatının 9. yılında kabri başında anıldı Süleyman Seba vefatının 9. yılında kabri başında anıldı 12:21
F.Bahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? F.Bahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 12:06
Montpellier - Le Havre maçı saat kaçta? Montpellier - Le Havre maçı saat kaçta? 11:59
Nantes - Toulouse maçı saat kaçta? Nantes - Toulouse maçı saat kaçta? 11:56
Daha Eski
Beşiktaş'tan İtalya'ya stoper çıkarması! Beşiktaş'tan İtalya'ya stoper çıkarması! 11:54
Clermont - Monaco maçı saat kaçta? Clermont - Monaco maçı saat kaçta? 11:53
Brest - Lens maçı saat kaçta? Brest - Lens maçı saat kaçta? 11:48
Chelsea - Liverpool maçı saat kaçta? Chelsea - Liverpool maçı saat kaçta? 11:40
Brentford - Tottenham maçı saat kaçta? Brentford - Tottenham maçı saat kaçta? 11:36
Takım otobüsü Erden Timur'u unuttu! İşte o anlar Takım otobüsü Erden Timur'u unuttu! İşte o anlar 11:34