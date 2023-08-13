Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon

Trenyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, 53. dakikada VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı.
Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan yaptığı orta Gaziantep FK'lı oyuncunun eline çarptı. VAR'dan gelen uyarının ardından monitöre gidip pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen beyaz noktayı gösterdi.
TADIC PENALTIYI KAÇIRDI!
Penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic'in vuruşunu kaleci Batuhan Şen kurtardı.
İşte o anlar...
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır