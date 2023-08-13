Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı canlı izle | Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı canlı izle | Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetimindeki sarı-lacivertliler, seyircisinin önünde sezona galibiyetle başlamak istiyor. Erdal Güneş'in çalıştırdığı Gaziantep FK ise zorlu deplasmandan kazanarak dönmeyi amaçlıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 20:36 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 20:40
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı canlı izle | Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 1. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zorlu mücadelede hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Gaziantep FK: Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 9. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 6-2 üstün durumda bulunuyor. Bu süreçte Fenerbahçe'nin 21 golüne güney temsilcisi 10 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Gaziantep'te oynanan maçta Kanarya, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Kadıköy'de oynanması planlanan müsabaka ise deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep ekibinin 3-0 mağlup sayılması kararlaştırıldı.

KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kadıköy'de 4 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi, 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonu ilk haftasında rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederken, sonraki sezonlarda 3 gollü galibiyetler elde etti.

KIRMIZI-SİYAHLILAR 6 AY SONRA İLK KEZ

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıkacak. Oynadığı 22 karşılaşmada 25 puan toplayan güney ekibinin, kalan maçları rakibi lehine 3-0 olarak tescil edilse de, TFF tarafından Gaziantep ekibinin bu sezon da Süper Lig'de mücadele etmesi kararlaştırılmıştı. Süper Lig'de son olarak 4 Şubat tarihinde Antalyaspor'a karşı sahada olan kırmızı-siyahlılar yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.

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