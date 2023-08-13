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Alırız dedik aldık

Selahattin Baki, Fred transferi sonrasında G.Saray’a göndermede bulundu ve “Biz istiyorsak, bizim ihtiyacımız varsa gider, alırız’ demiştik. Nitekim öyle de oldu” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Alırız dedik aldık
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Fred transferinin ardından açıklamalarda bulundu ve ezeli rakipleri G.Saray'a sert ifadelerle yüklendi: "Fenerbahçe'nin genetiğinde alışık olduğu isimler böyle isimler. İhtiyacımız vardı. Aslında kimseyle çalım savaşına girmek için biz bu işlere girmiyoruz. Ülkemizin, Kulübümüzün paraları bunlar. 'Biz istiyorsak, bizim ihtiyacımız varsa gider, alırız' demiştik. Nitekim öyle de oldu. Herkesin bilmesini istediğim bir şey var algıların aksine. Biz, 'Şu gün masadan kalktık' diyebiliyorsak bunun aksini ispatlayabilecek hiçbir delil ortada yoktur. Fred'i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var... 'Biz 1 aydır ilgilenmiyoruz' demiş olsalar da 4-5 kere telefon açtırıp, oyuncunun aklını çelip bu işi bozmaya çalıştılar."
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