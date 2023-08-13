Adil yönetim gösterin

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı öncesinde TFF ve MHK'ye yönelik bir açıklama yaptı: "Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm hakemlerden beklentimiz; futbolun adaletini ve eşitliğini her koşulda korumaları, her türlü manipülasyondan uzak durmaları, objektif bir yaklaşım ve yönetim sergilemeleridir."
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı öncesinde TFF ve MHK'ye yönelik bir açıklama yaptı: "Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm hakemlerden beklentimiz; futbolun adaletini ve eşitliğini her koşulda korumaları, her türlü manipülasyondan uzak durmaları, objektif bir yaklaşım ve yönetim sergilemeleridir."