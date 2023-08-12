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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ndombele teklifini duyurdular!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer yarışı sürüyor. İki ezeli rakip Zaha, Tete ve Fred'den sonra Ndombele'de de karşı karşıya geldi. Fransızlar, iki takımın Ndombele için yaptığı teklifi ve oyuncunun yanıtını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:56
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ndombele teklifini duyurdular!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde kıyasıya yarışı devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ndombele teklifini duyurdular!

İki takım Wilfried Zaha, Tete ve Fred transferlerinde karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ndombele teklifini duyurdular!

Zaha ve Tete'yi G.Saray alırken; F.Bahçe ise Fred'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ndombele teklifini duyurdular!

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip, bu kez Tanguy Ndombele için savaşa başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ndombele teklifini duyurdular!

Fransız basını, teklif edilen rakamları ve 26 yaşındaki oyuncunun kararını açıkladı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ndombele teklifini duyurdular!

F.BAHÇE VE G.SARAY'DAN 10 MİLYON EURO

aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın Foot Mercato'dan aktardığı habere göre; F.Bahçe ve G.Saray, Fransız yıldız için 10 milyon Euro teklif etti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ndombele teklifini duyurdular!

Premier Lig ekibi Tottenham ise kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ndombele teklifini duyurdular!

26 yaşındaki oyuncu ise şu anda bu tekliflerle ilgilenmiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ndombele teklifini duyurdular!

Ndombele geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık olarak forma giymişti.

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