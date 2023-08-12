TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ndombele teklifini duyurdular!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde kıyasıya yarışı devam ediyor.
İki takım Wilfried Zaha, Tete ve Fred transferlerinde karşı karşıya geldi.
Zaha ve Tete'yi G.Saray alırken; F.Bahçe ise Fred'i renklerine bağladı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde kıyasıya yarışı devam ediyor.
İki takım Wilfried Zaha, Tete ve Fred transferlerinde karşı karşıya geldi.
Zaha ve Tete'yi G.Saray alırken; F.Bahçe ise Fred'i renklerine bağladı.
Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip, bu kez Tanguy Ndombele için savaşa başladı.
Fransız basını, teklif edilen rakamları ve 26 yaşındaki oyuncunun kararını açıkladı. İşte detaylar...
F.BAHÇE VE G.SARAY'DAN 10 MİLYON EURO
aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın Foot Mercato'dan aktardığı habere göre; F.Bahçe ve G.Saray, Fransız yıldız için 10 milyon Euro teklif etti.
Premier Lig ekibi Tottenham ise kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı.
26 yaşındaki oyuncu ise şu anda bu tekliflerle ilgilenmiyor.
Ndombele geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık olarak forma giymişti.
Bu süreçte 40 maça çıkarken 2 gol - 1 asistlik performans gösterdi ve 1.261 dakika sahada kaldı.