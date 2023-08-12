Szymanski’ye övgü

Maribor maçının ikinci yarısında oyuna giren Szymanski, bir anda gidişatı değiştirdi. İlk iki golün asistini yapan Polonyalı yıldıza ülkesinden de övgü dolu sözler geldi. Yere göğe sığdıramayan Polonyalılar, "Szymanski, Fenerbahçe'ye adeta turu getirdi" başlıklarını attı.
Maribor maçının ikinci yarısında oyuna giren Szymanski, bir anda gidişatı değiştirdi. İlk iki golün asistini yapan Polonyalı yıldıza ülkesinden de övgü dolu sözler geldi. Yere göğe sığdıramayan Polonyalılar, "Szymanski, Fenerbahçe'ye adeta turu getirdi" başlıklarını attı.