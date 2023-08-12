Serie A'yı karıştırdı

Fred'in Fenerbahçe'yle anlaşması İtalya'da şok etkisi yarattı. Brezilyalı oyuncuyu, Milan, Lazio ve Fiorentina kadrosuna katmak istiyordu. Sambacının Türkiye'yi seçmesinin ardından İtalyan basını, "Fred'in kararı Serie'da hayal kırıklığı yarattı. Milan, Fiorentina ve Lazio çok önemli oyuncu kaybetti" satırlarını yazdı
Fred'in Fenerbahçe'yle anlaşması İtalya'da şok etkisi yarattı. Brezilyalı oyuncuyu, Milan, Lazio ve Fiorentina kadrosuna katmak istiyordu. Sambacının Türkiye'yi seçmesinin ardından İtalyan basını, "Fred'in kararı Serie'da hayal kırıklığı yarattı. Milan, Fiorentina ve Lazio çok önemli oyuncu kaybetti" satırlarını yazdı