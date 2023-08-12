Kalede rota yine değişti

Livakovic'e Real Madrid'in kanca atmasının ardından kaleci arayışlarında rotasını değiştiren Fenerbahçe'nin gündemine bu kez Sevilla'dan Bono girdi. Mali anlamda sıkıntılı olan İspanyol ekibi, iyi bir teklif gelmesi halinde Faslı kaleciyi satacak. 32 yaşındaki Bono'ya Arabistan'dan da talipler var. Ancak F.Bahçe hafta içi resmi teklifini sunacak.
Livakovic'e Real Madrid'in kanca atmasının ardından kaleci arayışlarında rotasını değiştiren Fenerbahçe'nin gündemine bu kez Sevilla'dan Bono girdi. Mali anlamda sıkıntılı olan İspanyol ekibi, iyi bir teklif gelmesi halinde Faslı kaleciyi satacak. 32 yaşındaki Bono'ya Arabistan'dan da talipler var. Ancak F.Bahçe hafta içi resmi teklifini sunacak.