Haberler Fenerbahçe Fred'de işlem tamam

Fred'de işlem tamam

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Fred ve kulübü Manchester United ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un (Fred) transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için 12 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'a gelecektir." ifadeleri yer aldı. 3+1 yıllık imza atacak olan Sambacı, geçen sezon ManU'da 56 maça çıkan sambacı, 6 kez ağları havalandırırken 6 defa da asist yapmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Fred'de işlem tamam

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Fred ve kulübü Manchester United ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un (Fred) transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için 12 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'a gelecektir." ifadeleri yer aldı. 3+1 yıllık imza atacak olan Sambacı, geçen sezon ManU'da 56 maça çıkan sambacı, 6 kez ağları havalandırırken 6 defa da asist yapmıştı.

RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'den Galatasaray'a misilleme gelecek... Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe-Maribor maçı başladığı anda Tete transferini açıklamıştı. Şimdi de Kanarya benzer bir harekette bulunmayı planlıyor.

Bugünkü Kayserispor-Galatasaray mücadelesinin başlama düdüğüyle birlikte Brezilyalı yıldızın transferini duyuracak. Fenerbahçe, Fred transferiyle Galatasaray'dan yediği Zaha çalımının da rövanşını alacak.

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