Fenerbahçe'den Galatasaray'a Fred göndermesi!

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Brezilyalı orta saha futbolcusu Fred'in transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Selahattin Baki'nin sözleri;

Selahattin Baki: "Fred'i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var. 1 aydır ilgilenmiyoruz deseler de bizler şahidiz, kendi gözlerimizle, kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırdılar. Kulüp işi olmayınca, çünkü orada dostlarımız var, Manchester United dik durunca, Fred'e başka kanaldan girip aklını çelmeye çalışıp bu işi bozmaya çalıştılar. Ancak, ben hep söylüyorum; Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz." ifadelerini kullandı.