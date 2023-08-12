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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Fred göndermesi!

Son dakika haberi: Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i İstanbul'a getirdi. Sarı lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki transfer hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:45 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:47
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Fred göndermesi!

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Brezilyalı orta saha futbolcusu Fred'in transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Selahattin Baki'nin sözleri;

Selahattin Baki: "Fred'i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var. 1 aydır ilgilenmiyoruz deseler de bizler şahidiz, kendi gözlerimizle, kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırdılar. Kulüp işi olmayınca, çünkü orada dostlarımız var, Manchester United dik durunca, Fred'e başka kanaldan girip aklını çelmeye çalışıp bu işi bozmaya çalıştılar. Ancak, ben hep söylüyorum; Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz." ifadelerini kullandı.

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