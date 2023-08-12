FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorginho'nun menajerinden transfer açıklaması!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe önemli isimleri renklerine bağladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe önemli isimleri renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler bir süre önce gündemine İtalyan yıldız Jorginho'yu almıştı.
Fenerbahçe ile adı anılan Jorginho'nun menajeri Joao Santos, İngiliz basınına konuştu.
Santos, "Fenerbahçe'nin adı geçiyor ama bir teklif yok. Suudi Arabistan'dan arayanlar oldu onlar da resmiyete dökülmedi. Jorginho, Arsenal'de mutlu. İngiltere'yi seviyor ve Arsenal'de kalacak" dedi.
Jorginho, geçen yıl Chelsea'den Arsenal'e gitmişti.
Futbola profesyonel olarak İtalya'da Verona altyapısında başladı.
Ocak 2014'te Hellas Verona'dan Napoli'ye 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Burada 4.5 yıl forma giyen Jorginho, 2018 yazında Chelsea'ye 57 milyon Euro'ya imza attı.
Ocak 2023'te Chelsea'den 11.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Arsenal'in yolunu tuttu.
İngiliz ekibiyle 2024 yazında kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...