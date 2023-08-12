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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorginho'nun menajerinden transfer açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine Jorginho'yu almıştı. Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun menajeri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:59
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorginho'nun menajerinden transfer açıklaması!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe önemli isimleri renklerine bağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorginho'nun menajerinden transfer açıklaması!

Sarı-lacivertliler bir süre önce gündemine İtalyan yıldız Jorginho'yu almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorginho'nun menajerinden transfer açıklaması!

Fenerbahçe ile adı anılan Jorginho'nun menajeri Joao Santos, İngiliz basınına konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorginho'nun menajerinden transfer açıklaması!

Santos, "Fenerbahçe'nin adı geçiyor ama bir teklif yok. Suudi Arabistan'dan arayanlar oldu onlar da resmiyete dökülmedi. Jorginho, Arsenal'de mutlu. İngiltere'yi seviyor ve Arsenal'de kalacak" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorginho'nun menajerinden transfer açıklaması!

Jorginho, geçen yıl Chelsea'den Arsenal'e gitmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorginho'nun menajerinden transfer açıklaması!

JORGINHO KİMDİR?

Jorginho, 20 Aralık 1991 tarihinde Brezilya'nın Imbituba kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorginho'nun menajerinden transfer açıklaması!

Futbola profesyonel olarak İtalya'da Verona altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorginho'nun menajerinden transfer açıklaması!

Ocak 2014'te Hellas Verona'dan Napoli'ye 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorginho'nun menajerinden transfer açıklaması!

Burada 4.5 yıl forma giyen Jorginho, 2018 yazında Chelsea'ye 57 milyon Euro'ya imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorginho'nun menajerinden transfer açıklaması!

Ocak 2023'te Chelsea'den 11.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Arsenal'in yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorginho'nun menajerinden transfer açıklaması!

İngiliz ekibiyle 2024 yazında kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...

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