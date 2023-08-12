Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yeni transferleri ile merak uyandıran Fenerbahçe'de Tadic, Dzeko, Szymański gibi isimlerin 11'de yer alması bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:30
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 1. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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