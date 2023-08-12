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Cengiz koptu geliyor

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder’in işini bitirdi. Sarı-lacivertliler bonservis konusunda 11 milyon euro’ya anlaşma sağladı. Fransız ekibiyle yapılan sözleşmede ayrıca bonus maddeleri de yer alıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Cengiz koptu geliyor

Fenerbahçe, yeni sezonun başlamasıyla birlikte transferde yine şaha kalktı... Dzeko, Kent, Tadic, Szymanski ve Becao gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, son olarak ise Manchester United'dan Fred'le anlaştı. Sonrasında ise Cengiz Ünder için yeniden çalışma başlattı. Marsilya'yla dün masaya oturan Fenerbahçe, Fransız ekibini sonunda ikna etmeyi başardı. Daha önce 20 milyon euro isteyen Marsilya, 11 milyon euro'ya 'tamam' dedi.

TOPLAM MALİYET 15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, mutlu sona ulaştığı transferde yapılan anlaşma gereği 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini 5 taksitte ödeyecek. Cengiz Ünder kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi imza atacak. Marsilya'ya bu transferde ayrıca 4 milyon euro'yu bulan bir başarı bonusu ödemesi yapılması bekleniyor. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere toplam maliyeti 15 milyon euro'ya ulaşacak. 2021'den bu yana Fransız ekibinde forma giyen başarılı oyuncu, Marsilya formasıyla çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

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