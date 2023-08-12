‘Artık kendinize kulüp bulun’

Fenerbahçe önetimi İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao ile Gustavo Henrique'ye kapıyı gösterdi. İki oyuncuya da "sizi kadroda düşünmüyoruz. Kendinize kulüp bulun" denildi. Gustavo ve Arao, kendilerine gelen teklifleri kabul etmemişti.
Fenerbahçe önetimi İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao ile Gustavo Henrique'ye kapıyı gösterdi. İki oyuncuya da "sizi kadroda düşünmüyoruz. Kendinize kulüp bulun" denildi. Gustavo ve Arao, kendilerine gelen teklifleri kabul etmemişti.