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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Fred'i resmen açıkladı! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Fred transferi için Manchester United ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 21:32 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 21:43
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Fred'i resmen açıkladı! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Kanarya, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ve kulübü Manchester United'la prensipte anlaştığını açıkladı.

30 yaşındaki oyuncu, 12 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'a gelecek.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."

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