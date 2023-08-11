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Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi! "Rakibi bayılttı"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Maribor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 08:38 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 08:40
Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi! "Rakibi bayılttı"

GÜRCAN BİLGİÇ – GECENİN KAZANANI

Maçın başlarında rakip orta sahayı çok rahat geçerken, bu sene ilk kez yaşanan bir zayıflık gibi göründü. Yeni takımın, kendi temposunu yeni görevler ile bulması, 20 dakika sürdü.

Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi! "Rakibi bayılttı"

Sonrasında Maribor'u seyirci durumuna düşürüp, "neler yapabiliriz?" demeye başladılar. Zajc'ın tempo eksiğine, Tadic ve King de eklendi bu bölümde. İrfan Can'ın defans arkasına gönderdiği sihirli paslar ile Dzeko pozisyonlar buldu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi! "Rakibi bayılttı"

Ama yalnızlık devam etti. Hamle ikinci yarıda Symanski ile geldi. İsmail Yüksek'in her yamayı dikmesi ile birlikte nefes aldırmadılar. Tadic sol çizgiye gelince, hücumdaki topallık bitti. Becao, sonrasında Symanski'nin sızmasıyla İrfan Can fileleri buldular. Maribor'un golü orta sahadaki top kaybı sonrasında geldi. Rakibi heyecanlandıran, rövanş için umutlu kılan bir hamle.

Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi! "Rakibi bayılttı"

Orta sahayı geçemeyen düzende, konu Fenerbahçe olunca, bu tip mucizeler zaten kaçınılmaz. Genel bakış açısında, İsmail Hoca'nın tespitleri, değişiklikleri ve oyuna yaptığı hamlelerin hepsi olumluydu. Geniş kadronun avantajı, yarattığı rekabet, Symanski gibi bir gizli forvet hamlesi cebindeydi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi! "Rakibi bayılttı"

Dzeko'nun etkisiz gecesinde, Batshuayi "Buradayım" dedi. Ardından Kent de formanın peşinde olduğunu gösterdi. Penaltıyı alması değil, top ayağına geldiğinde ne yapacağını bilmesiyle dikkat çekiciydi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi

Lig öncesinde cebinde turun anahtarı, yaşayabileceği sorunlara karşı da çözüm formülüyle gecenin kazananı oldu Fenerbahçe ve İsmail Kartal…

Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi

EMRE BOL – DUVARA KARŞI

Maribor; klasik deplasmana gelmiş Anadolu takımı gibi kapanarak, bulabilirse kontra atakla çıkmak üzere bir plan kurmuştu. Lakin Fenerbahçe'nin 3. bölgede yaptığı ön alan baskısı ve oyunu rakibin kalesine doğru daralması açıkçası nefes almalarını bile zorlaştırdı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi

Tadiç'in merkezde, kanatlarda King ve İrfancan'ın oynaması hücum organizasyonunu sekteye uğrattı. Bu durum en azından bir kanat oyuncusunun transferinin ne kadar gerekli olduğunu gösterdi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi

İki kanadın takımın hızına ayak uyduramaması etkili gibi görünen sarı- lacivertlilerin gol atamamasına neden oldu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi

İrfancan rakip savunma arkasına öyle toplar atıyor ki sanki takımda Speedy Gonzales var! Yakalaması imkansız ancak ayağının ucuyla dokunabileceğin toplar. Oysa fazladan bir istasyon daha kullansa takım daha etkili hücumlar yapabilirdi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi

Tadiç'in merkezde, kanatlarda King ve İrfancan'ın oynaması hücum organizasyonunu sekteye uğrattı. Bu durum en azından bir kanat oyuncusunun transferinin ne kadar gerekli olduğunu gösterdi. İki kanadın takımın hızına ayak uyduramaması etkili gibi görünen sarı- lacivertlilerin gol atamamasına neden oldu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi

İkinci yarı Tadiç kendi bölgesine geçip Szymanski'nin merkeze geçmesi İsmail hocanın doğrusuydu. Topun geri kazanılma süresi anlamında rekor kırılmış olabilir.

Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe öylesine yüksek pres yaptı ki topu ayağına alan hiçbir Mariborlu rahat pas bile veremedi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi

Özellikle İsmail Yüksek orta sahada yaptığı presle rakibi bayılttı. Etten duvar ören bir takıma karşı skorun güdük kalması normal. Kendi evlerinde biraz daha açık oynayacaklardır. İşte o zaman farklı bir skorla rahatça turu geçeriz.

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