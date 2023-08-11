Spor yazarları Fenerbahçe - Maribor maçını değerlendirdi! "Rakibi bayılttı"

GÜRCAN BİLGİÇ – GECENİN KAZANANI
Maçın başlarında rakip orta sahayı çok rahat geçerken, bu sene ilk kez yaşanan bir zayıflık gibi göründü. Yeni takımın, kendi temposunu yeni görevler ile bulması, 20 dakika sürdü.
GÜRCAN BİLGİÇ – GECENİN KAZANANI
Maçın başlarında rakip orta sahayı çok rahat geçerken, bu sene ilk kez yaşanan bir zayıflık gibi göründü. Yeni takımın, kendi temposunu yeni görevler ile bulması, 20 dakika sürdü.
Sonrasında Maribor'u seyirci durumuna düşürüp, "neler yapabiliriz?" demeye başladılar. Zajc'ın tempo eksiğine, Tadic ve King de eklendi bu bölümde. İrfan Can'ın defans arkasına gönderdiği sihirli paslar ile Dzeko pozisyonlar buldu.
Ama yalnızlık devam etti. Hamle ikinci yarıda Symanski ile geldi. İsmail Yüksek'in her yamayı dikmesi ile birlikte nefes aldırmadılar. Tadic sol çizgiye gelince, hücumdaki topallık bitti. Becao, sonrasında Symanski'nin sızmasıyla İrfan Can fileleri buldular. Maribor'un golü orta sahadaki top kaybı sonrasında geldi. Rakibi heyecanlandıran, rövanş için umutlu kılan bir hamle.
Orta sahayı geçemeyen düzende, konu Fenerbahçe olunca, bu tip mucizeler zaten kaçınılmaz. Genel bakış açısında, İsmail Hoca'nın tespitleri, değişiklikleri ve oyuna yaptığı hamlelerin hepsi olumluydu. Geniş kadronun avantajı, yarattığı rekabet, Symanski gibi bir gizli forvet hamlesi cebindeydi.
Dzeko'nun etkisiz gecesinde, Batshuayi "Buradayım" dedi. Ardından Kent de formanın peşinde olduğunu gösterdi. Penaltıyı alması değil, top ayağına geldiğinde ne yapacağını bilmesiyle dikkat çekiciydi.
Lig öncesinde cebinde turun anahtarı, yaşayabileceği sorunlara karşı da çözüm formülüyle gecenin kazananı oldu Fenerbahçe ve İsmail Kartal…
EMRE BOL – DUVARA KARŞI
Maribor; klasik deplasmana gelmiş Anadolu takımı gibi kapanarak, bulabilirse kontra atakla çıkmak üzere bir plan kurmuştu. Lakin Fenerbahçe'nin 3. bölgede yaptığı ön alan baskısı ve oyunu rakibin kalesine doğru daralması açıkçası nefes almalarını bile zorlaştırdı.
Tadiç'in merkezde, kanatlarda King ve İrfancan'ın oynaması hücum organizasyonunu sekteye uğrattı. Bu durum en azından bir kanat oyuncusunun transferinin ne kadar gerekli olduğunu gösterdi.
İki kanadın takımın hızına ayak uyduramaması etkili gibi görünen sarı- lacivertlilerin gol atamamasına neden oldu.
İrfancan rakip savunma arkasına öyle toplar atıyor ki sanki takımda Speedy Gonzales var! Yakalaması imkansız ancak ayağının ucuyla dokunabileceğin toplar. Oysa fazladan bir istasyon daha kullansa takım daha etkili hücumlar yapabilirdi.
Tadiç'in merkezde, kanatlarda King ve İrfancan'ın oynaması hücum organizasyonunu sekteye uğrattı. Bu durum en azından bir kanat oyuncusunun transferinin ne kadar gerekli olduğunu gösterdi. İki kanadın takımın hızına ayak uyduramaması etkili gibi görünen sarı- lacivertlilerin gol atamamasına neden oldu.
İkinci yarı Tadiç kendi bölgesine geçip Szymanski'nin merkeze geçmesi İsmail hocanın doğrusuydu. Topun geri kazanılma süresi anlamında rekor kırılmış olabilir.
Fenerbahçe öylesine yüksek pres yaptı ki topu ayağına alan hiçbir Mariborlu rahat pas bile veremedi.
Özellikle İsmail Yüksek orta sahada yaptığı presle rakibi bayılttı. Etten duvar ören bir takıma karşı skorun güdük kalması normal. Kendi evlerinde biraz daha açık oynayacaklardır. İşte o zaman farklı bir skorla rahatça turu geçeriz.