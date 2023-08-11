Ndombele de listede

Fenerbahçe sadece Fred'le değil, Galatasaray'ın listesindeki bir başka isim olan Ndombele için de çalışma yürütüyor. İngiltere'de bulunan sarı-lacivertli yöneticilerin, Tottenham'la Fransız orta saha için görüşmelere başladığı belirtildi. Ndombele, geçen sezonu Napoli'de kiralık geçirmiş ve şampiyonluk yaşamıştı.
Fenerbahçe sadece Fred'le değil, Galatasaray'ın listesindeki bir başka isim olan Ndombele için de çalışma yürütüyor. İngiltere'de bulunan sarı-lacivertli yöneticilerin, Tottenham'la Fransız orta saha için görüşmelere başladığı belirtildi. Ndombele, geçen sezonu Napoli'de kiralık geçirmiş ve şampiyonluk yaşamıştı.