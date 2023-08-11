Manchester değil Ajax

İngilizler, Manchester United'ın Altay Bayındır'la ilgilenmediğini, 25 yaşındaki kalecinin Hollanda ekibi Ajax'a transfer olacağını iddia etti. Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde yabancı bir kaleci aldığı an Altay Bayındır'ın ayrılışına izin verecek. Tecrübeli file bekçisi de bu durumu yakından takip ediyor.
İngilizler, Manchester United'ın Altay Bayındır'la ilgilenmediğini, 25 yaşındaki kalecinin Hollanda ekibi Ajax'a transfer olacağını iddia etti. Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde yabancı bir kaleci aldığı an Altay Bayındır'ın ayrılışına izin verecek. Tecrübeli file bekçisi de bu durumu yakından takip ediyor.