Liva'da Real tehlikesi

Courtouis'nin çapraz bağlarını koparmasının ardından bir anda kaleci arayışına başlayan Real Madrid, Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Dominik Livakovic'i listesine aldı. İspanyol basınından Marca, eflatun-beyazlıların Hırvat eldiven için Dinamo Zagreb'e resmi teklifte bulunacağını yazdı.
Courtouis'ninçapraz bağlarını koparmasının ardından bir anda kaleci arayışına başlayan Real Madrid, Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Dominik Livakovic'i listesine aldı. İspanyol basınından Marca, eflatun-beyazlıların Hırvat eldiven için Dinamo Zagreb'e resmi teklifte bulunacağını yazdı.