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Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 15:48
Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla süren idman, pas ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Maribor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü yenilenme çalışmalarıyla geçirdi.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenman ile Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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