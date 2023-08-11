"Dersimize çalıştık"

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonu şunları söyledi: "Zorlu geçeceğini biliyorduk. Rakibimiz gerçekten takip ettiğimiz kadarıyla organize bir takım. Biz de buna göre dersimize iyi çalıştık. Oyunu çözdük. İlk 15 20 dakika rakip üstündü ama Becao'yu öne çıkararak oyunun kontrolü ele geçirdik. İkinci yarıdaki değişikliklerle baskımız sertleştirdik. Ardından goller geldi. Rakip zorladı. Çözmemiz güzel oldu. Kazandık, mutluyuz."

PROTESTO ETMEYİN

Sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan İrfan Can Kahveci ise; maçın ardından taraftarlara seslendi. İrfan, "Sezonun başındayız. Çubukluyu terleten kim olursa olsun. Protesto almaması gerekiyor. Hiç merak etmesinler bana güvenenleri biliyorum. İsmail hocayla iyi bir hava yakaladık. Taraftarımızın hasret kaldığı başarılara ulaşacağız. Takım kazanasın yeter. İstatistik umurumda da değil" dedi. Taraftarlar, maç önünde İrfan Can'ı ıslıklamıştı.

KARTAL'DAN SÜRPRİZ KADRO

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Maribor karşısındaki 11'inde büyük sürprize imza attı. Yeni transfer Becao'yu 11'e koyan tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde sözleşme yenileyen Zajc'ı da sahaya sürdü. Kartal, Kent ile Szymanski'yi ise kulübede başlattı. Umut Nayir de ilk kez 18'e alındı.

DZEKO SAÇ BAŞ YOLDURDU

Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko, ilk yarım saatlik dilimde kaçırdığı pozisyonlarla saç baş yoldurdu. 3'te savunma arkasında atılan topa yetişemeyen Boşnak golcü, 15'te ise kaleciye nişanladı. 21'de de Tadic'in 'al da at' dediği topa dokunmayan Dzeko, 24'te de yine topa yetişemedi. Genel performansı düşüktü.

F.BAHÇE'NİN ÇOCUĞU

Fenerbahçeli futbolseverler dün Kadıköy Şükrü Saracoğlu tribünlerini hınca hınç doldurdu. Maçın başlama düdüğüyle birlikte takıma büyük destek veren sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktör Kartal'a da büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tribünler "Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" tezahüratlarıyla inledi.