Cengiz Ünder son düzlükte

Transferin hızlı takımı F.Bahçe, Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmaya çok yakın. Rus ekibi Zenit'in devreye girmesinin ardından Marsilya'ya yeni teklif sunan sarı-lacivertliler, büyük oranda anlaşma sağladı. 26 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-kanarya, milli yıldızı da bu hafta içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Transferinhızlı takımı F.Bahçe, Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmaya çok yakın. Rus ekibi Zenit'in devreye girmesinin ardından Marsilya'ya yeni teklif sunan sarı-lacivertliler, büyük oranda anlaşma sağladı. 26 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-kanarya, milli yıldızı da bu hafta içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.