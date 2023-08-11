Haberler Fenerbahçe Cengiz Ünder son düzlükte

Cengiz Ünder son düzlükte

Transferin hızlı takımı F.Bahçe, Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmaya çok yakın. Rus ekibi Zenit'in devreye girmesinin ardından Marsilya'ya yeni teklif sunan sarı-lacivertliler, büyük oranda anlaşma sağladı. 26 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-kanarya, milli yıldızı da bu hafta içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Cengiz Ünder son düzlükte
Transferin hızlı takımı F.Bahçe, Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmaya çok yakın. Rus ekibi Zenit'in devreye girmesinin ardından Marsilya'ya yeni teklif sunan sarı-lacivertliler, büyük oranda anlaşma sağladı. 26 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-kanarya, milli yıldızı da bu hafta içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
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