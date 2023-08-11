5 yıldıza ihtar

Fenerbahçe, Başakşehir'le oynadığı Türkiye Kupası finalinde sahaya talimatlara aykırı olarak 5 yıldızlı logoyla çıkmıştı. TFF, dün "Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatının 16. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe, Başakşehir'le oynadığı Türkiye Kupası finalinde sahaya talimatlara aykırı olarak 5 yıldızlı logoyla çıkmıştı. TFF, dün "Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatının 16. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.