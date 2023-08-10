Haberler Fenerbahçe Şampiyonluk neden olmasın?

Şampiyonluk neden olmasın?

İsmail Kartal, her kupayı kazanmak istediklerini söyledi ve “Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu neden olmasın? Bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Şampiyonluk neden olmasın?

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Maribor maçı öncesinde yaptığı açıklamada hem taraftarlara hem de camiaya hedefi gösterdi: "Maribor, Zimbru'ya göre daha iyi futbol oynamaya çalışan, daha genç, daha fazla koşan bir takım. Her geçen gün daha iyi birbirimizi anlayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Kendi seyircimizin önünde iyi oynayarak rövanş öncesi avantajlı bir skor almak istiyoruz. İşimiz Zimbru karşılaşmasına göre daha zor olacak.

Konferans Ligi şampiyonluğu neden olmasın? Bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Fenerbahçe'nin hedefi, olduğu her turnuvayı kazanmaktır." Kartal, G.Saray teknik direktörü Okan Buruk'a da gönderme yaptı: "Bunlar küçük söylemler. Türk takımlarının Avrupa'da birbirini desteklemesi lazım. Bizim hedefimiz ülke puanını yükseltmek. Ben Tete'yi istemedim. Cengiz ve Merih ile ilgili benim burada bir şey söylemem doğru olmaz."

SERDAR'IN YERİNE DJIKU

Fenerbahçe, Maribor maçı öncesinde kadroda değişikliğe gitti. Serdar Aziz'in yerine İsmail Kartal, Djiku'yu listeye ekledi.

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