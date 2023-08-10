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Maribor'da Damir Krznar'dan Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken sözler!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Maribor teknik direktörü Damir Krznar açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 00:19
Maribor'da Damir Krznar'dan Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken sözler!

Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar, 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası, sarı-lacivertlilerin çok kaliteli bir takım olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Maribor sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar, "Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık. Fenerbahçe mükemmel bir takım ama biz de iyiydik, son saniyeye kadar ayaktaydık. Penaltı için çok üzgünüz. Şimdi her şey daha zor. Fenerbahçe daha iyi takım. Ama şunun sözünü verebilirim; Slovenya'da daha iyi zorlayacağız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TURA DAHA YAKIN"

Maribor takımının teknik patronu, ikinci maçla ilgili şunları söyledi:

"Çok zor olacak. Fenerbahçe tura daha yakın, oran vermem gerekirse yüzde 75 Fenerbahçe'den yana. Futbol hayallerin oyunu, şansımız hep var. Şansımızı oluşturmamız gerekiyor ama bu çok zor olacak."

"FENERBAHÇE ÇOK KALİTELİ BİR TAKIM"

Sarı-lacivertlilerde en çok zorlayan futbolcu sorusuna Krznar, "Fenerbahçe çok kaliteli bir takım; Tadic, Dzeko, bekler, orta sahalar. Çok iyi oyuncuları var. 35 dakika iyiydik, atak da yaptık ama 2-3 hata yaptıktan sonra atak yapmayı bıraktık. Fenerbahçe de kalitesini gösterdi. Tabii koç da çok iyi" diye konuştu.

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