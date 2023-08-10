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Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesi Fred için transfer teklifi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ezeli rakipler arasında transfer yarışı kızışıyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Brezilyalı futbolcu Fred için Manchester United'a teklif götürdü. (FB transfer haberleri)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 14:47
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesi Fred için transfer teklifi!

Kulübe yakın kaynaklardan elde ettiği bilgileri paylaşan Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin oyuncu için bonuslar dahil olmak üzere 15 milyon euro'luk bir teklif sunduğunu yazdı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesi Fred için transfer teklifi!

Görüşmelerin devam ettiği bilgisini de paylaştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesi Fred için transfer teklifi!

FRED KİMDİR?

5 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesi Fred için transfer teklifi!

Profesyonel futbol kariyerine Internacional altyapısında başladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesi Fred için transfer teklifi!

Sırasıyla Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesi Fred için transfer teklifi!

İngiliz ekibine, 2018 yazında 59 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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