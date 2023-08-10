Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesi Fred için transfer teklifi!

Sezon öncesi önemli isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sezon öncesi önemli isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın da ilgilendiği Fred'i gündemine aldı.
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Fred için Manchester United'a resmi teklif yaptı.
Kulübe yakın kaynaklardan elde ettiği bilgileri paylaşan Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin oyuncu için bonuslar dahil olmak üzere 15 milyon euro'luk bir teklif sunduğunu yazdı.
Görüşmelerin devam ettiği bilgisini de paylaştı.
FRED KİMDİR?
5 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Internacional altyapısında başladı.
Sırasıyla Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi.
İngiliz ekibine, 2018 yazında 59 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
1.69 cm boyundaki Fred, orta sahanın merkezinde forma giyiyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...
Brezilyalı yıldızın, Kırmızı Şeytanlar'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.