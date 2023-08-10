Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'dan galibiyet sözleri ve taraftara çağrı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında evinde Maribor'u 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Rodrigo Becao, aynı zamanda sarı-lacivertli formayla ilk kez fileleri havalandırmayı başardı.

Brezilyalı stoper, maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Hem gol attım hem de önemli bir galibiyet aldık. Bu harika taraftarı mutlu ettiğim için kendimi iyi hissediyorum. Sezon boyunca hedeflerimiz yüksek. Bu şekilde devam etmek istiyoruz."

"Maç sırasında az olsa bazı oyunculara yuhalamalar oldu. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum, bizim yanımızda olsunlar, bizim onların yardımına çok ihtiyacımız var."