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FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Maribor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Fenerbahçe, Kadıköy'de net bir galibiyet alarak turu büyük oranda garantilemeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Maribor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 09:50
FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Maribor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor ile karşı karşıya gelecek olan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, turun ilk maçında galibiyeti arıyor. Hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren sarı-lacivertli ekibin maçı öncesinde tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? - F.Bahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Ülker Stadyumu'nda yapılacak müsabakanın S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic

AVRUPA'DA 257. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 256 kez boy gösterdi. Bu süreçte 97 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 335 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 5. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 5. kez mücadele edecek. İlk sezonda turnuvanın son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da (3-2) mağlup olarak veda etmişti. Bu sezonun 2. turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşen Kanarya, rakibini farklı (5-0, 4-0) skorlarla yenerek saf dışı bıraktı. Konferans Ligi'nde 13 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 gol gördü.

İNGİLİZ HAKEM ROBERT JONES DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Maribor arasında oynanacak müsabakayı İngiliz hakem Robert Jones yönetecek. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ve Wade Smith yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

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