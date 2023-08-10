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FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak Süper Lig ekibine gidiyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon öncesi transfer operasyonlarını sürdüren Fenerbahçe'den ayrılması ve Göztepe'ye transfer olması gündeme gelen Burak Kapacak'ın, Süper Lig ekibine gideceği ifade edildi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 12:15
FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak Süper Lig ekibine gidiyor!

Sezon başlamadan kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren Göztepe, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin sol kanadı Burak Kapacak'ı radarına almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak Süper Lig ekibine gidiyor!

Yeni Asır'da yer alan habere göre 23 yaşındaki oyuncu ile ön görüşme yapan kurmaylar, oyuncu ile anlaşamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak Süper Lig ekibine gidiyor!

Geçtiğimiz günlerde Kapacak ile Samsunspor'un ilgilendiği ve tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak Süper Lig ekibine gidiyor!

Sarı-kırmızılı yönetim, transferi rafa kaldırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak Süper Lig ekibine gidiyor!

Oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak Süper Lig ekibine gidiyor!

BURAK KAPACAK KİMDİR?

8 Aralık 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak Süper Lig ekibine gidiyor!

Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak Süper Lig ekibine gidiyor!

Sırasıyla Bursaspor, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak Süper Lig ekibine gidiyor!

Sağ kanatta ve sağ bekte görev yapabilen Burak Kapacak'ın güncel piyasa değeri ise 900 bin euro...

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