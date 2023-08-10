FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak Süper Lig ekibine gidiyor!

Sezon başlamadan kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren Göztepe, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin sol kanadı Burak Kapacak'ı radarına almıştı.
Sezon başlamadan kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren Göztepe, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin sol kanadı Burak Kapacak'ı radarına almıştı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre 23 yaşındaki oyuncu ile ön görüşme yapan kurmaylar, oyuncu ile anlaşamadı.
Geçtiğimiz günlerde Kapacak ile Samsunspor'un ilgilendiği ve tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, transferi rafa kaldırdı.
Oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
BURAK KAPACAK KİMDİR?
8 Aralık 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.
Sırasıyla Bursaspor, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük formaları giydi.
Sağ kanatta ve sağ bekte görev yapabilen Burak Kapacak'ın güncel piyasa değeri ise 900 bin euro...