Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Maribor maçı 11'i

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Maribor maçı 11'i

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Maribor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak maçta tek hedefi galibiyet olarak belirledi. Saha ve seyirci avantajıyla sahadan iyi bir skorla ayrılmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ideale yakın bir 11 belirledi. İşte Fenerbahçe - Maribor maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Maribor maçı 11'i

Zimbru'yu eleyerek Avrupa'da adını üst tura yazdıran Fenerbahçe, Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sloven ekibi Maribor'u konuk ediyor. Bugün tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakalamak. Bugünkü mücadeleyle birlikte sarı-lacivertliler, Avrupa arenasındaki 257. sınavına çıkacak. Fenerbahçe geride kalan 256 maçın 97'sini kazanırken, 104'ünü ise kaybetti. 55 karşılaşma da berabere bitti.

FENERBAHÇE - MARIBOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic

HER KUPAYA TALİBİZ

Ferdi Kadıoğlu, Maribor maçı öncesinde iddialı konuştu: "Biraz daha zor bir rakibe karşı oynayacağız. Taraftarlarımızla beraber mücadelemizi ortaya koyacağız. Her kupayı kazanmak istiyoruz. Yeni oyuncularımız takımda oldukları için çok mutlu. Gerçek liderlerimiz var kadroda. Şu ana kadar her şey çok iyi ve çok iyi gidiyor.

DİĞER
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023: Güncel UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım gidecek?
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok şehrin valisi değişti
Zaniolo'ya sürpriz talip! 35 milyon euro...
Hakim Ziyech'te flaş gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den müthiş harekat! 3 transfer birden...
F.Bahçe'ye süper kanat! Transferde iş tamam
Altın fiyatları canlı kur takibi!
MasterChef All Star eleme adayı belli oldu! (9 Ağustos)
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Ağustos)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! 00:37
Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! 00:37
Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli 00:37
Transfer olacak mı? Malinovskyi'den Beşiktaş kararı Transfer olacak mı? Malinovskyi'den Beşiktaş kararı 00:37
İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı! İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı! 00:37
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! 00:37
Daha Eski
Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak 00:37
F.Bahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam... F.Bahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam... 00:37
Kartal'dan bir hamle daha! ManU'dan... Kartal'dan bir hamle daha! ManU'dan... 00:37
Galatasaray'a UEFA'dan çılgın gelir! Galatasaray'a UEFA'dan çılgın gelir! 00:37
Son dakika güncellemesi! Türkiye ilk 10'a girdi Son dakika güncellemesi! Türkiye ilk 10'a girdi 00:37
Kanarya'dan yıldız isme yeni teklif! Kanarya'dan yıldız isme yeni teklif! 00:37