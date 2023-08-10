Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Maribor maçı 11'i

Zimbru'yu eleyerek Avrupa'da adını üst tura yazdıran Fenerbahçe, Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sloven ekibi Maribor'u konuk ediyor. Bugün tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakalamak. Bugünkü mücadeleyle birlikte sarı-lacivertliler, Avrupa arenasındaki 257. sınavına çıkacak. Fenerbahçe geride kalan 256 maçın 97'sini kazanırken, 104'ünü ise kaybetti. 55 karşılaşma da berabere bitti.

FENERBAHÇE - MARIBOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic

HER KUPAYA TALİBİZ

Ferdi Kadıoğlu, Maribor maçı öncesinde iddialı konuştu: "Biraz daha zor bir rakibe karşı oynayacağız. Taraftarlarımızla beraber mücadelemizi ortaya koyacağız. Her kupayı kazanmak istiyoruz. Yeni oyuncularımız takımda oldukları için çok mutlu. Gerçek liderlerimiz var kadroda. Şu ana kadar her şey çok iyi ve çok iyi gidiyor.