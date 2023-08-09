TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam...

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Miguel Crespo, sarı-lacivertli kulüpte kalmak istiyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Miguel Crespo, sarı-lacivertli kulüpte kalmak istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da takımında görmek istediği Portekizli oyuncuyla yapılan yeni kontrat görüşmelerinde sona yaklaşıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre 26 yaşındaki futbolcunun 600 bin euro'luk maaşına ciddi bir oranda zam yapılacak.
Deneyimli orta saha, 1.7 milyon euro istese de yönetim 1.4 milyon euro'ya başarılı oyuncuyu ikna etti.
En kısa sürede 3 yıllık yeni bir kontrat yapılması bekleniyor.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.
Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.
2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.
26 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...