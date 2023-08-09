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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Crespo'yla da yeni sözleşme konusunda uzlaştı. Sarı-lacivertliler oyuncunun maaşına ciddi oranda zam yaptı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 15:10
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam...

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Miguel Crespo, sarı-lacivertli kulüpte kalmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da takımında görmek istediği Portekizli oyuncuyla yapılan yeni kontrat görüşmelerinde sona yaklaşıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam...

Sabah'ta yer alan habere göre 26 yaşındaki futbolcunun 600 bin euro'luk maaşına ciddi bir oranda zam yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam...

Deneyimli orta saha, 1.7 milyon euro istese de yönetim 1.4 milyon euro'ya başarılı oyuncuyu ikna etti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam...

En kısa sürede 3 yıllık yeni bir kontrat yapılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam...

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam...

Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam...

Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam...

2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam...

Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam...

26 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam...

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

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