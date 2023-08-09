Son 48 saat!

Lyon'dan Ekambi'yle görüşen sarı-lacivertliler, kulübüyle el sıkışsa da oyuncuya ikna edememişti. 30 yaşındaki Kamerunlu hücumcuya karar vermesi için 48 saat süre verildi. Kanatta ve santrforda görev yapan Ekambi, cevabını bu süre içinde iletecek. Sarı-lacivertliler, olumsuz bir durumda ise alternatiflere yönelecek.
Lyon'dan Ekambi'yle görüşen sarı-lacivertliler, kulübüyle el sıkışsa da oyuncuya ikna edememişti. 30 yaşındaki Kamerunlu hücumcuya karar vermesi için 48 saat süre verildi. Kanatta ve santrforda görev yapan Ekambi, cevabını bu süre içinde iletecek. Sarı-lacivertliler, olumsuz bir durumda ise alternatiflere yönelecek.