Ndidi mesaisi sürüyor

Birçok isimle temasta olan F.Bahçe, Leicester City'den Wilfred Ndidi'yle de görüşmeleri sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, 1 yıl sözleşmesi kalan Nijeryalı orta sahayı bitirmek için yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. 25 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşındaki oyuncu da Premier Lig'e veda eden kulübünden ayrılmaya sıcak bakıyor.
Birçokisimle temasta olan F.Bahçe, Leicester City'den Wilfred Ndidi'yle de görüşmeleri sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, 1 yıl sözleşmesi kalan Nijeryalı orta sahayı bitirmek için yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. 25 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşındaki oyuncu da Premier Lig'e veda eden kulübünden ayrılmaya sıcak bakıyor.