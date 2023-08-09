İsmail Kartal 16'da çıkıyor

Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Maribor'u konuk edecek F.Bahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, bugün 19.00'da yapacağı son idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek. Antrenman öncesinde saat 16.00'da İsmail Kartal ve bir futbolcu medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Öte yandan Slovenya temsilcisi Maribor da son idmanını bugün 19.00'da Ülker Stadyumu'nda yapacak.
KonferansLigi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Maribor'u konuk edecek F.Bahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, bugün 19.00'da yapacağı son idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek. Antrenman öncesinde saat 16.00'da İsmail Kartal ve bir futbolcu medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Öte yandan Slovenya temsilcisi Maribor da son idmanını bugün 19.00'da Ülker Stadyumu'nda yapacak.