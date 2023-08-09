Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Serdar Aziz UEFA kadrosundan çıkarıldı! Yerine...

Fenerbahçe'de Serdar Aziz UEFA kadrosundan çıkarıldı! Yerine...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de Maribor ile oynanacak ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilen kadrodan Serdar Aziz çıkartılırken yerine yeni transfer Alexander Djiku eklendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 17:20 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 17:40
Fenerbahçe'de Serdar Aziz UEFA kadrosundan çıkarıldı! Yerine...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Maribor ile yarın oynayacağı maçın kadrosundan Serdar Aziz'i çıkartıp, Alexander Djiku'yu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Maribor maçı için UEFA listesine hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yerine, Djiku'nun dahil edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyordu.

İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan büyük sürpriz! Manchester United'ın yıldızı bedavaya geliyor...
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı başladı! YAŞ sonrası iki isim son kez katılıyor... İşte masadaki konular
Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak
G.Saray'ın bu transferi çok konuşulacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli
İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı!
AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Perseid meteor yağmuru ne zaman, İstanbul'dan görülecek mi?
DGS sonuç ne zaman açıklanacak 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cüneyt Çakır'ın yeni görevi resmen açıklandı! Cüneyt Çakır'ın yeni görevi resmen açıklandı! 17:45
Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı! Yerine... Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı! Yerine... 17:20
Süper Lig'de yeni sezonun şampiyonluk primi açıklandı! Süper Lig'de yeni sezonun şampiyonluk primi açıklandı! 17:06
Arda Güler o listeye girdi! Arda Güler o listeye girdi! 17:05
Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak 16:54
Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli 16:36
Daha Eski
İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı! İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı! 15:59
F.Bahçe'den 48 saatlik süre! Kararı... F.Bahçe'den 48 saatlik süre! Kararı... 15:58
O golcünün mesleği şaşırttı! G.Saray'ın muhtemel rakibi... O golcünün mesleği şaşırttı! G.Saray'ın muhtemel rakibi... 15:31
F.Bahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam... F.Bahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam... 15:10
Kartal'dan bir hamle daha! ManU'dan... Kartal'dan bir hamle daha! ManU'dan... 14:39
Galatasaray'a UEFA'dan çılgın gelir! Galatasaray'a UEFA'dan çılgın gelir! 14:12