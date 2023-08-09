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Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? - F.Bahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında Maribor ile karşı karşıya geliyor. Farklı galibiyetle turu garantilemek isteyen sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? F.Bahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:30
Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? - F.Bahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor ile karşı karşıya gelecek olan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, turun ilk maçında galibiyeti arıyor. Hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren sarı-lacivertli ekibin maçı öncesinde tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? - F.Bahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Maribor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Ülker Stadyumu'nda yapılacak müsabakanın S Sport Plus'tan canlı yayınlanması bekleniyor.

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