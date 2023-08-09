Emre Mor'dan kötü haber

Zimbru maçında sakatlanan Emre Mor'un durumu belli oldu. 26 yaşındaki futbolcuda stres kırığı tespit edildi. Emre'nin sakatlığı sebebiyle sahalardan 1 ay uzak kalması bekleniyor. Geçen sezon 41 maça çıkan başarılı oyuncu, 3 gol ve 6 asistle oynamıştı.
Zimbru maçında sakatlanan Emre Mor'un durumu belli oldu. 26 yaşındaki futbolcuda stres kırığı tespit edildi. Emre'nin sakatlığı sebebiyle sahalardan 1 ay uzak kalması bekleniyor. Geçen sezon 41 maça çıkan başarılı oyuncu, 3 gol ve 6 asistle oynamıştı.