Haberler Fenerbahçe Emre Mor'dan kötü haber

Emre Mor'dan kötü haber

Zimbru maçında sakatlanan Emre Mor'un durumu belli oldu. 26 yaşındaki futbolcuda stres kırığı tespit edildi. Emre'nin sakatlığı sebebiyle sahalardan 1 ay uzak kalması bekleniyor. Geçen sezon 41 maça çıkan başarılı oyuncu, 3 gol ve 6 asistle oynamıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Emre Mor'dan kötü haber
Zimbru maçında sakatlanan Emre Mor'un durumu belli oldu. 26 yaşındaki futbolcuda stres kırığı tespit edildi. Emre'nin sakatlığı sebebiyle sahalardan 1 ay uzak kalması bekleniyor. Geçen sezon 41 maça çıkan başarılı oyuncu, 3 gol ve 6 asistle oynamıştı.
DİĞER
Galatasaray NK Olimpija maçı ne zaman, hangi gün? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Galatasaray NK Olimpija rövanş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Gizli servisler peşindeydi İran satın alacaktı Türk polisi yakaladı! Yalnız kurtlar operasyonu
F.Bahçe'ye Nijeryalı orta saha!
Okan Buruk: Sayılmayan goller F.Bahçe maçını hatırlattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milan'ın Krunic inadı kırılmak üzere!
F.Bahçe teklifini güncelledi! Cengiz için yeni rakam...
2023 üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlıyor, bitiyor?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
İstanbul namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
De Paul için bastırıyor De Paul için bastırıyor 01:32
Slovenya'da büyük coşku Slovenya'da büyük coşku 01:31
Büyüksün kaptan Büyüksün kaptan 01:30
Cimbom acımadı Cimbom acımadı 01:30
UEFA Başkanı tribünde izledi UEFA Başkanı tribünde izledi 01:29
Mertens olmalı Mertens olmalı 01:27
Daha Eski
The Champions The Champions 01:26
Okan Buruk: Sayılmayan goller F.Bahçe maçını hatırlattı! Okan Buruk: Sayılmayan goller F.Bahçe maçını hatırlattı! 00:54
G.Saray Ljubljana'yı 3 golle devirdi! G.Saray Ljubljana'yı 3 golle devirdi! 00:54
G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o anlar... G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o anlar... 00:54
Beşiktaş'a müjdeli haber! Beşiktaş'a müjdeli haber! 00:54
Cimbom'dan ada çıkarması! Cimbom'dan ada çıkarması! 00:54