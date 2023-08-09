Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

Transferde yeniden gaza basan Fenerbahçe, bir yıldıza daha imza attırıyor.
Transferde yeniden gaza basan Fenerbahçe, bir yıldıza daha imza attırıyor.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefinde olan sarı-lacivertliler, tüm planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.
Önemli yıldızları kadrosuna katan Kanarya'da operasyon son sürat devam ediyor.
Kadroya son dokunuşları yapacak olan Fenerbahçe'de gözler kaleci, orta saha ve kanat mevkilerine çevrildi.
Kaleci mevkisini yabanci bir isme teslim etmek isteyen sarı-lacivertlilerin büyük ısrarı sonuç verdi.
Fenerbahçe'nin uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Dominik Livakovic transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
Hırvat basınında yer alan habere göre; Dinamo Zagreb yetkilileri, Dominik Livakovic'in sözleşmesinde bulunan '10 milyon euro'ya serbest kalır' maddesine karşı uzlaşmaz tutumlarını bıraktı.
İnadı kırılan Hırvat ekibi, sarı-lacivertlilerin yaptığı son teklifi kabul etti.
YARIŞI FENERBAHÇE KAZANDI!
Livakovic için Fenerbahçe'nin yanı sıra Sevilla ve Villareal'in de devreye girdi ancak bu yarışı sarı-lacivertli takım kazandı.
9 MİLYON EURO BONSERVİS!
Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb, 9 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.
Livakovic'in Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları olan AEK maçlarının ardından Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtildi.
DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?
Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı.
2007-2012 yılları arasında NK Zadar'ın genç takımında forma giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu.
Başarılı eldiven, 2015 yılında Dinamo Zagreb ile profesyonel sözleşmeye imza attı.
Uzun süre Dinao Zagreb'te oynayan Livakovic burada gösterdiği performansla dikkat çekerken, kaptanlık görevini de yaptı.
Hırvat eldiven, ülkesinin milli takımında da 45 maçta sahaya çıktı.