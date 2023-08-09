Haberler Fenerbahçe Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni kalecisine kavuşuyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. İlk olarak yıldız file bekçisiyle anlaşma sağlayan yönetim, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'in de inadını kırdı. Hırvat ekibi, Kanarya'nın yaptığı son teklifi kabul etti. İşte Livakovic'e ödenecek bonservis ve transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 16:36
Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

Transferde yeniden gaza basan Fenerbahçe, bir yıldıza daha imza attırıyor.

Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefinde olan sarı-lacivertliler, tüm planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.

Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

Önemli yıldızları kadrosuna katan Kanarya'da operasyon son sürat devam ediyor.

Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

Kadroya son dokunuşları yapacak olan Fenerbahçe'de gözler kaleci, orta saha ve kanat mevkilerine çevrildi.

Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

Kaleci mevkisini yabanci bir isme teslim etmek isteyen sarı-lacivertlilerin büyük ısrarı sonuç verdi.

Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

Fenerbahçe'nin uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Dominik Livakovic transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

Hırvat basınında yer alan habere göre; Dinamo Zagreb yetkilileri, Dominik Livakovic'in sözleşmesinde bulunan '10 milyon euro'ya serbest kalır' maddesine karşı uzlaşmaz tutumlarını bıraktı.

Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

İnadı kırılan Hırvat ekibi, sarı-lacivertlilerin yaptığı son teklifi kabul etti.

Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

YARIŞI FENERBAHÇE KAZANDI!
Livakovic için Fenerbahçe'nin yanı sıra Sevilla ve Villareal'in de devreye girdi ancak bu yarışı sarı-lacivertli takım kazandı.

Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

9 MİLYON EURO BONSERVİS!
Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb, 9 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

Livakovic'in Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları olan AEK maçlarının ardından Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtildi.

Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?
Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı.

Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

2007-2012 yılları arasında NK Zadar'ın genç takımında forma giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu.

Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

Başarılı eldiven, 2015 yılında Dinamo Zagreb ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Dominik Livakovic transferinde mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis

Uzun süre Dinao Zagreb'te oynayan Livakovic burada gösterdiği performansla dikkat çekerken, kaptanlık görevini de yaptı.

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