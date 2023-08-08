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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor. Kanat mevkisine takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, A Milli yıldız Cengiz Ünder'i gündemine almıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesi konumunda olan yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin Marsilya ile anlaşamaması sonrası Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 11:25
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Kanat mevkisine Cengiz Ünder'i takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Kadrosuna son dokunuşları yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, orta saha, kaleci ve kanat mevkilerine yoğunlaşmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, hedefteki yıldızları ikna etme uğraşı içinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Orta saha için Rade Krunic ve Dominguez isimleri en öne çıkan adaylar.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Krunic ile yıllık 3.5 milyon euro maaşa anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Milan ile pazarlık yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Son olarak 8 milyon euro teklif eden yönetim, İtalyan ekibinin kararını beklemeye geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin bir diğer transfer hedefi olan Nicolas Dominguez durumu Krunic'e göre daha karmaşık.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen yıldız futbolcunun birçok talibi var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Fiorentina, Sevilla ve Milan'ın peşinde olduğu Dominguez transferi Fenerbahçe için iyice zorlaşmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Bologna, Arjantinli orta sahayı 15 milyon euro'nun altında bir rakama satmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Şimdilik transferde pusuda olan Fenerbahçe, fırsat oluşması durumunda yeniden harekete geçecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

LIVAKOVIC BEKLENİYOR!
Yeni sezonda kalesini yabancı bir isme teslim etmek isteyen Fenerbahçe'de Livakovic bekleyişi sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Hırvat file bekçisiyle anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'in de inadını kırmayı başardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Son anda bir pürüz çıkmaması durumunda Livakovic'in İstanbul'a gelip sarı-lacivertlilere imza atması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Kanarya'nın başarılı eldivenle 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

CENGİZ ÜNDER ŞOKU!
Transfer operasyonunu dört koldan yürüten Fenerbahçe'de Cengiz Ünder önemli bir hedef olarak belirlenmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Yerli oyuncuların büyük önem taşıdığı ortamda yıldız futbolcu için uzun süre görüşmelerde bulunuldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki pazarlıklar, ödeme planı nedeniyle aksadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da gözdesi konumundaki 26 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Sarı-lacivertlilerin Marsilya ile anlaşamaması sonrası Cengiz Ünder'e yeni bir talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

MALCOM'UN YERİNE CENGİZ!
Malcom'u Al-Hilal'e gönderen Zenit'in bu boşluğu Cengiz Ünder ile dolduracağı iddia edildi.

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