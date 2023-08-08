TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Yeni adresi belli oldu

Kanat mevkisine Cengiz Ünder'i takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor.
Kanat mevkisine Cengiz Ünder'i takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor.
Kadrosuna son dokunuşları yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, orta saha, kaleci ve kanat mevkilerine yoğunlaşmış durumda.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, hedefteki yıldızları ikna etme uğraşı içinde.
Orta saha için Rade Krunic ve Dominguez isimleri en öne çıkan adaylar.
Krunic ile yıllık 3.5 milyon euro maaşa anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Milan ile pazarlık yapıyor.
Son olarak 8 milyon euro teklif eden yönetim, İtalyan ekibinin kararını beklemeye geçti.
Fenerbahçe'nin bir diğer transfer hedefi olan Nicolas Dominguez durumu Krunic'e göre daha karmaşık.
İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen yıldız futbolcunun birçok talibi var.
Fiorentina, Sevilla ve Milan'ın peşinde olduğu Dominguez transferi Fenerbahçe için iyice zorlaşmış durumda.
Bologna, Arjantinli orta sahayı 15 milyon euro'nun altında bir rakama satmak istemiyor.
Şimdilik transferde pusuda olan Fenerbahçe, fırsat oluşması durumunda yeniden harekete geçecek.
LIVAKOVIC BEKLENİYOR!
Yeni sezonda kalesini yabancı bir isme teslim etmek isteyen Fenerbahçe'de Livakovic bekleyişi sürüyor.
Hırvat file bekçisiyle anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'in de inadını kırmayı başardı.
Son anda bir pürüz çıkmaması durumunda Livakovic'in İstanbul'a gelip sarı-lacivertlilere imza atması bekleniyor.
Kanarya'nın başarılı eldivenle 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor.
CENGİZ ÜNDER ŞOKU!
Transfer operasyonunu dört koldan yürüten Fenerbahçe'de Cengiz Ünder önemli bir hedef olarak belirlenmişti.
Yerli oyuncuların büyük önem taşıdığı ortamda yıldız futbolcu için uzun süre görüşmelerde bulunuldu.
Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki pazarlıklar, ödeme planı nedeniyle aksadı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da gözdesi konumundaki 26 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi.
Sarı-lacivertlilerin Marsilya ile anlaşamaması sonrası Cengiz Ünder'e yeni bir talip çıktı.
MALCOM'UN YERİNE CENGİZ!
Malcom'u Al-Hilal'e gönderen Zenit'in bu boşluğu Cengiz Ünder ile dolduracağı iddia edildi.
Fransız medyası, Marsilya'nın 26 yaşındaki oyuncuyu Zenit'e satma kararı aldığını öne sürdü.