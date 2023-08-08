Tadic’e eski dost

Fenerbahçe, Maribor'u eler, Twente de Riga'yı geçerse bu iki takım play-offta karşılaşacak. Bu eşleşme sarılacivertlilerin yeni yıldızı Dusan Tadic için de ayrı bir anlam ifade edecek. Sırp yıldız, 2012-14 yılları arasında Twente forması giymiş ve 85 maçta, 32 gol atıp, 36 da asist yapmıştı.
Fenerbahçe, Maribor'u eler, Twente de Riga'yı geçerse bu iki takım play-offta karşılaşacak. Bu eşleşme sarılacivertlilerin yeni yıldızı Dusan Tadic için de ayrı bir anlam ifade edecek. Sırp yıldız, 2012-14 yılları arasında Twente forması giymiş ve 85 maçta, 32 gol atıp, 36 da asist yapmıştı.