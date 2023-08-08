SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Ndidi için girişimlerde bulundu!

Transferin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de orta saha mevkisine ayrı bir önem veriliyor. Willian Arao'yu yeni sezon planlamasında düşünmeyen teknik direktör İsmail Kartal, savunma yönü kuvvetli bir orta saha talebinde bulundu.

Bu özellikte oyuncuları gündeminde tutan sarı-lacivertli yönetimin listesine yeni bir aday geldi. İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi için harekete geçildi. A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı yıldızın transferi için girişimlere başladı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR!

Wilfred Ndidi, Leicester'in Champhionship'te olmasından dolayı takımdan ayrılmayı düşünüyor. 6 yıldan beri İngiliz ekibinde forma giyen ve kariyerinde farklı bir yol çizmek isteyen yıldız futbolcu için Fenerbahçe önemli bir seçenek.

Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Nijeryalı oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.