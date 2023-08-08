Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Ndidi için girişimlerde bulundu!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Ndidi için girişimlerde bulundu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de orta saha arayışları hızlanmış durumda. Listedeki isimlerle temaslarını sıklaştıran Kanarya'nın gündemine yeni bir aday geldi. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz ekiplerinden Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi için girişimlerde bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 16:04 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 16:28
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Ndidi için girişimlerde bulundu!

Transferin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de orta saha mevkisine ayrı bir önem veriliyor. Willian Arao'yu yeni sezon planlamasında düşünmeyen teknik direktör İsmail Kartal, savunma yönü kuvvetli bir orta saha talebinde bulundu.

Bu özellikte oyuncuları gündeminde tutan sarı-lacivertli yönetimin listesine yeni bir aday geldi. İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi için harekete geçildi. A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı yıldızın transferi için girişimlere başladı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR!

Wilfred Ndidi, Leicester'in Champhionship'te olmasından dolayı takımdan ayrılmayı düşünüyor. 6 yıldan beri İngiliz ekibinde forma giyen ve kariyerinde farklı bir yol çizmek isteyen yıldız futbolcu için Fenerbahçe önemli bir seçenek.

Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Nijeryalı oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Wilfred Ndidi kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
45 yaşındaki Emine Ün cesaretini konuşturdu! "Kusursuz güzellik"
Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen'i kaşırken gaf üstüne gaf yaptı; 1921-2021-2019... Güneşe kaçak hat, kürsüye çıkardığı Necla Işık'ın 'başörtüsü' çelişkisi...
G.Saray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi
F.Bahçe'de Cengiz şoku! Yeni adresi belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Maribor maçı saat kaçta?
Bayern ve Inter'den yıldız için büyük yarış!
YKS elektronik kayıtlar ne zaman 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
S SPORT PLUS CANLI İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni orta sahası Leicester City'den! F.Bahçe'nin yeni orta sahası Leicester City'den! 16:04
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 15:59
Fenerbahçe - Maribor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Maribor maçı saat kaçta? 15:55
Türkiye - Polonya maçı saat kaçta? Türkiye - Polonya maçı saat kaçta? 15:47
Monza - Milan maçı saat kaçta? Monza - Milan maçı saat kaçta? 15:36
Britt Assombalonga Antalyaspor'a imza attı! Britt Assombalonga Antalyaspor'a imza attı! 15:30
Daha Eski
Trabzonspor’un stat isim sponsoru belli oldu Trabzonspor’un stat isim sponsoru belli oldu 15:21
O.Ljubljana - G.Saray maçı saat kaçta? O.Ljubljana - G.Saray maçı saat kaçta? 15:17
Talisca'dan flaş açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi? Talisca'dan flaş açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi? 13:39
G.Saray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları G.Saray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları 13:19
Barcelona - Tottenham maçı saat kaçta? Barcelona - Tottenham maçı saat kaçta? 13:15
A Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu! A Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu! 13:11