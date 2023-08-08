Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Maribor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Maribor maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Maribor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Maribor maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Maribor'u konuk edecek. Fenerbahçe, Maribor'u farklı yenmek ve turu adeta garantilemek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Maribor maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 15:55 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 16:00
Fenerbahçe - Maribor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Maribor maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Maribor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanması bekleniyor.

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