Fenerbahçe - Maribor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Maribor maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Maribor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanması bekleniyor.