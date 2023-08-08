Dominguez’de iki rakip daha

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Nicolas Dominguez için Fiorentina'nın ardından Sevilla ile AC Milan da Bologna'ya teklifte bulundu. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise; sarı-lacivertlilerin bu transferde işi daha da zorlaştı. Bologna, Arjantinli orta sahayı 15 milyon euro'nun altında bir rakama satmak istemiyor.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Nicolas Dominguez için Fiorentina'nın ardından Sevilla ile AC Milan da Bologna'ya teklifte bulundu. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise; sarı-lacivertlilerin bu transferde işi daha da zorlaştı. Bologna, Arjantinli orta sahayı 15 milyon euro'nun altında bir rakama satmak istemiyor.